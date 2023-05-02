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Силы обороны снова уничтожили полтысячи оккупантов в сутки, — Генштаб

2 мая 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны снова уничтожили полтысячи оккупантов в сутки, — Генштаб
Украинская армия бьет по оккупантам. Фото: Генеральный штаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 1 мая российских оккупантов составляет почти 500 человек. За предыдущие сутки было ликвидировано почти столько же россиян.

Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные оккупанты и их техника

За 1 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли один танк, одну бронемашину, девять артиллерийских систем и один беспилотник.

Общие потери оккупационного контингента за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 191 420 (+460) человек ликвидировано;
  • танков — 3 701 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 193 (+1) ед;
  • артиллерийских систем — 2 930 (+9) ед;
  • РСЗО — 544 (+0) ед;
  • средств ПВО — 298 (+3) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 294 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1);
  • крылатых ракет — 947 (+15);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 851 (+6) ед;
  • специальной техники — 360 (+1).
Потери российской армии на 2 мая 2023 года
Потери российской армии на 2 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки, как отметил Генштаб, нанесли удары по семи районам скопления российских оккупантов.

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