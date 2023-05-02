Силы обороны снова уничтожили полтысячи оккупантов в сутки, — Генштаб

Украинская армия бьет по оккупантам. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Число уничтоженных в течение 1 мая российских оккупантов составляет почти 500 человек. За предыдущие сутки было ликвидировано почти столько же россиян.

Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные оккупанты и их техника

За 1 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли один танк, одну бронемашину, девять артиллерийских систем и один беспилотник.

Общие потери оккупационного контингента за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 191 420 (+460) человек ликвидировано;

танков — 3 701 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 7 193 (+1) ед;

артиллерийских систем — 2 930 (+9) ед;

РСЗО — 544 (+0) ед;

средств ПВО — 298 (+3) ед;

самолетов — 308 (+0) ед;

вертолетов — 294 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1);

крылатых ракет — 947 (+15);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 851 (+6) ед;

специальной техники — 360 (+1).

Потери российской армии на 2 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки, как отметил Генштаб, нанесли удары по семи районам скопления российских оккупантов.