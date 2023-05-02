Силы обороны снова уничтожили полтысячи оккупантов в сутки, — Генштаб
Число уничтоженных в течение 1 мая российских оккупантов составляет почти 500 человек. За предыдущие сутки было ликвидировано почти столько же россиян.
Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные оккупанты и их техника
За 1 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли один танк, одну бронемашину, девять артиллерийских систем и один беспилотник.
Общие потери оккупационного контингента за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 191 420 (+460) человек ликвидировано;
- танков — 3 701 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 7 193 (+1) ед;
- артиллерийских систем — 2 930 (+9) ед;
- РСЗО — 544 (+0) ед;
- средств ПВО — 298 (+3) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1);
- крылатых ракет — 947 (+15);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 851 (+6) ед;
- специальной техники — 360 (+1).
Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки, как отметил Генштаб, нанесли удары по семи районам скопления российских оккупантов.