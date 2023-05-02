ЗСУ завдали сім ударів по скупченню противника і збили безпілотник, — Генштаб

Український військовий на передовій. Фото: Facebook / Генштаб ЗСУ

Українські захисники за минулу добу знищили 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдали 7 ударів по особовому складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога", — зазначає Генштаб.

Нагадаємо, що речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що за підрахунками США, втрати російських окупантів складають 100 000 загиблих. Така кількість за останні п’ять місяців у боях проти України в районі Бахмута.

Також ми повідомляли, що російські окупанти й надалі намагаються поповняти свої втрати в живій силі. Вони залучають на війну все більше ув'язнених росіян, завербованих ПВК "Вагнер".

Додамо, що російський військовослужбовець розповів про бойові втрати внаслідок штурмових дій. Окупант також прокоментував, як керівництво здійснює доукомплектування підрозділів армії РФ пораненими бійцями, які не пройшли повний цикл лікування.