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Силы обороны ВСУ нанесли удачные удары по объектам оккупантов: сводка Генштаба

21 апреля 2023 20:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Силы обороны ВСУ нанесли удачные удары по объектам оккупантов: сводка Генштаба
ВСУ наносит удар по оккупантам. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение последних суток, 20 апреля, Авиация Сил обороны ВСУ успешно осуществила удар по району сосредоточения личного состава и военной техники вражеских войск. Наши пилоты выполнили свои задачи с высокой точностью и эффективностью, нанеся значительный ущерб противнику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии также приняли участие в операции, поразив район сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и два других важных военных объекта. Это доказывает нашу способность применять различные виды вооружения и оказывать давление на противника в различных ситуациях.

Наше командование продолжает осуществлять планирование и координацию операций, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы и наносить поражения врагу. Однако, необходимо отметить, что наши действия всегда осуществляются в соответствии с международным правом и принципами гуманности. Мы не нападаем на мирных жителей и не применяем запрещенные виды вооружения.

Ситуация на фронте остается напряженной, но наши военные продолжают отстаивать наши интересы и защищать нашу территорию. Мы благодарим наших военнослужащих за их отвагу и преданность, и будем продолжать поддерживать их во всех возможных способах.

Напомним, что 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр сделала заявление относительно контрнаступательных мер. Это огромный комплекс действий и мер.

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