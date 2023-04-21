Сили оборони ЗСУ завдали вдалих ударів по об'єктах окупантів: зведення Генштабу

ЗСУ завдає удару по окупантах. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Протягом останньої доби, 20 квітня, Авіація Сил оборони ЗСУ успішно здійснила удар по району зосередження особового складу та військової техніки ворожих військ. Наші пілоти виконали свої завдання з високою точністю та ефективністю, завдавши значної шкоди противнику.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗСУ завдає удару по окупантах

Крім цього, підрозділи ракетних військ та артилерії також взяли участь в операції, вразивши район зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та два інші важливі військові об'єкти. Це доводить нашу здатність застосовувати різні види озброєння та чинити тиск на противника у різних ситуаціях.

Наше командування продовжує здійснювати планування та координацію операцій, щоб ефективно використовувати наявні ресурси та завдавати поразки ворогові. Проте, слід зазначити, що наші дії завжди здійснюються відповідно до міжнародного права та принципів гуманності. Ми не нападаємо на мирних мешканців та не застосовуємо заборонені види озброєння.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але наші військові продовжують відстоювати наші інтереси та захищати нашу територію. Ми дякуємо нашим військовослужбовцям за їхню відвагу і відданість, і продовжуватимемо підтримувати їх всіма можливими способами.

Нагадаємо, що 19 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву щодо контрнаступальних заходів. Це величезний комплекс дій.