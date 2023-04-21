Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили оборони ЗСУ завдали вдалих ударів по об'єктах окупантів: зведення Генштабу arrow

Сили оборони ЗСУ завдали вдалих ударів по об'єктах окупантів: зведення Генштабу

21 квітня 2023 20:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сили оборони ЗСУ завдали вдалих ударів по об'єктах окупантів: зведення Генштабу
ЗСУ завдає удару по окупантах. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом останньої доби, 20 квітня, Авіація Сил оборони ЗСУ успішно здійснила удар по району зосередження особового складу та військової техніки ворожих військ. Наші пілоти виконали свої завдання з високою точністю та ефективністю, завдавши значної шкоди противнику.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

ЗСУ завдає удару по окупантах

Крім цього, підрозділи ракетних військ та артилерії також взяли участь в операції, вразивши район зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та два інші важливі військові об'єкти. Це доводить нашу здатність застосовувати різні види озброєння та чинити тиск на противника у різних ситуаціях.

Наше командування продовжує здійснювати планування та координацію операцій, щоб ефективно використовувати наявні ресурси та завдавати поразки ворогові. Проте, слід зазначити, що наші дії завжди здійснюються відповідно до міжнародного права та принципів гуманності. Ми не нападаємо на мирних мешканців та не застосовуємо заборонені види озброєння.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але наші військові продовжують відстоювати наші інтереси та захищати нашу територію. Ми дякуємо нашим військовослужбовцям за їхню відвагу і відданість, і продовжуватимемо підтримувати їх всіма можливими способами.

Нагадаємо, що 19 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву щодо контрнаступальних заходів. Це величезний комплекс дій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB