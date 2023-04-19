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ВСУ нанесли новые удары по местам сосредоточения оккупантов: детали от Генштаба

19 апреля 2023 19:27
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ВСУ нанесли новые удары по местам сосредоточения оккупантов: детали от Генштаба
Вооруженные силы Украины на спецавтомобиле. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Идут 420 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оборона Украины за сутки нанесла сокрушительные удары по территориям сосредоточения оккупантов.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Противник, ценой больших потерь продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла:

  • 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники
  • 2 состава боеприпасов противника.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, заместитель министра обороны Анна Маляр сделала заявление относительно контрнаступательных мер. Это огромный комплекс действий и мер.

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