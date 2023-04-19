ВСУ нанесли новые удары по местам сосредоточения оккупантов: детали от Генштаба
Идут 420 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оборона Украины за сутки нанесла сокрушительные удары по территориям сосредоточения оккупантов.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Наши удары
Противник, ценой больших потерь продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла:
- 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники
- 2 состава боеприпасов противника.
Напомним, что сегодня, 19 апреля, заместитель министра обороны Анна Маляр сделала заявление относительно контрнаступательных мер. Это огромный комплекс действий и мер.