Силы спецопераций ВСУ эффектно уничтожили патруль в тылу врага: видео

Украинские военные при выполнении задания. Фото: Гвардия наступления

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели блестящую разведку в тылу оккупантов и уничтожили там патруль врага. Украинские защитники ликвидировали трех оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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Эффектное уничтожение оккупантов

"При проведении разведки в тылу противника, группа ССО заметила вражеский патруль. Оценив обстановку, командиром группы принято решение вступить в бой с противником", — говорится в сообщении.

Как оказалось, украинские бойцы ликвидировали троих оккупантов. Со стороны наших воинов утрат нет.

Напомним, несколько дней назад украинские военные ликвидировали очередного подполковника армии РФ Алексея Артемова.

Добавим, по состоянию на февраль 2023 года более 20 генералов армии РФ погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая "военная неадекватность" и просчеты России в войне против Украины вызывают беспокойство ее союзников, в частности, Китая и Индии.