Сили спецоперацій ЗСУ ефектно знищили патруль в тилу ворога: відео

Українські військові під час виконання завдання. Фото: Гвардія наступу

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели блискучу розвідку в тилу окупантів і знищили там патруль ворога. Українські захисники ліквідували трьох окупантів.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Читайте також:

Ефектне знищення окупантів

"Під час проведення розвідки в тилу противника, група ССО помітила ворожий патруль. Оцінивши обстановку, командиром групи ухвалено рішення вступити в бій з противником", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося, українські бійці ліквідували трьох окупантів. З боку наших воїнів втрат немає.

Нагадаємо, декілька днів тому українські військові ліквідували чергового підполковника армії РФ Олексія Артьомова.

Додамо, станом на лютий 2023 року понад 20 генералів армії РФ загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така "військова неадекватність" та прорахунки Росії у війні проти України викликають занепокоєння її союзників, зокрема, Китаю та Індії.