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Сили спецоперацій ЗСУ ефектно знищили патруль в тилу ворога: відео

11 травня 2023 13:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сили спецоперацій ЗСУ ефектно знищили патруль в тилу ворога: відео
Українські військові під час виконання завдання. Фото: Гвардія наступу
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели блискучу розвідку в тилу окупантів і знищили там патруль ворога. Українські захисники ліквідували трьох окупантів.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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"Під час проведення розвідки в тилу противника, група ССО помітила ворожий патруль. Оцінивши обстановку, командиром групи ухвалено рішення вступити в бій з противником", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося, українські бійці ліквідували трьох окупантів. З боку наших воїнів втрат немає. 

Нагадаємо, декілька днів тому українські військові ліквідували чергового підполковника армії РФ Олексія Артьомова.

Додамо, станом на лютий 2023 року понад 20 генералів армії РФ загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така "військова неадекватність" та прорахунки Росії у війні проти України викликають занепокоєння її союзників, зокрема, Китаю та Індії. 

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