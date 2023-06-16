Силы ССО взяли в плен пятерых окупантов на подтопленной территории

Воины Сил спецопераций ВС Украины. Фото: ВСУ

Украинские военные взяли в плен пятерых российских военных на подтопленном левобережье Херсонской области. Во время эвакуации оккупантов другие российские подразделения обстреляли украинские лодки.

Об этом сообщил Telegram-канал Сил спецопераций ВСУ.

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Как узнала украинская разведка, на левобережье Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС десятки оккупантов остались отрезанными от основных российских сил на подтопленной территории.

На одной из таких позиций российские оккупанты должны были неизбежно погибнуть, потому что уровень воды поднимался, а средств для эвакуации у них не было.

В плен к ССО

Этой ситуацией воспользовались украинские воины из Сил специальных операций.

Получив информацию и координаты, они на лодках добрались до затопленной территории и взяли в плен пятерых оккупантов.

При этом с других позиций россияне начали обстреливать лодки, в которых находились их товарищи.

К счастью, никто из украинских защитников в этой операции по пополнению обменного фонда не пострадал. Оккупанты были доставлены на сушу, где ими занялись соответствующие структуры.

Напомним, на 15 июня на левом берегу Днепра в Херсонской области подтопленными оставались 17 населенных пунктов.