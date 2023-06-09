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"Є лише два шляхи": у ЗСУ звернулися до російських військових

9 червня 2023 00:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Є лише два шляхи": у ЗСУ звернулися до російських військових
Похорон російських військових. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сухопутні війська України запропонували російським окупаційним військам обрати один із двох варіантів, перебуваючи на війні. Здатися в полон або померти.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ України у Facebook. 

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У четвер, 8 червня, Сухопутні війська України звернулися до російських окупаційних військ. Українські захисники навіть записали відео, де запропонували загарбникам два шляхи: здатися у полон або загинути. Третього варіанту не дано. 

"Ну, что мои маленькие 200-х сотые друзья, позавчера я вам обещал, что мы с вами встретимся, от и встретились. Только пообщаться мы не успели. Вы розщитували, что подорвав ГЭС, вы поменяете ситуацию — НЕТ! Первая линия вашей обороны уже прорвана, а вас принесут в жертву ваши же командиры. Сдача в плен — это единственный вариант сохранить свою жизнь, а самые быстрые могут попитаться убежать", — говориться у відео. 

Нагадаємо, нещодавно військові контррозвідники СБУ знищили зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" і три "ТОР-2М". Окрім того, в окупантів поменшало ще й танків та САУ.

Окрім того, бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

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