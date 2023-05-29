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Сырский анонсировал начало активного контрнаступления Вооруженных сил

29 мая 2023 14:07
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор
Сырский анонсировал начало активного контрнаступления Вооруженных сил
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook.
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский генерал-полковник встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта, и обсудил возможные сценарии развития событий в этом направлении и текущую ситуацию на поле боя.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, отбивают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спорное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что вскоре придет то время, когда "мы перейдем к активным наступательным действиям". Командующий также определил конкретные задачи по подготовке к ним.

Кроме этого, он поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 едшбр, 95 одшбр, 92 омбр., которые от офицера к солдату все с честью выполняют свой долг перед украинским народом.

"Помним всех, кто погиб в боях. Мы стоим, мы сражаемся, мы победим! Слава Украине! " — резюмировал Сырский.

Напомним, Вооруженные Силы Украины продолжают беспощадно уничтожать российского врага. Сырский показал полуминутное видео того, как мужественные украинские защитники сводной тактической группы "Адам" навсегда "ликвидируют" противника из воздуха.

 

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