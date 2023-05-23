Сирський показав, як ЗСУ воюють у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center

Українські війська ведуть бій проти російських окупаційних підрозділів у Бахмуті. На флангах Сили оборони мають певні успіхи.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський на своєму Telegram-каналі.

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Успіхи на Бахмутському напрямку

Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що битва у Бахмуті продовжується.

Збройні сили України тримають оборону у місті, а на флангах мають певні успіхи.

Відео з Бахмута

Генерал-полковник Сирський оприлюднив відео роботи військовослужбовців підрозділу SIGNUM.

Бійці підрозділу знищують російських окупантів у районі бахмутських багатоповерхівок.

Нагадаємо, учора, 22 травня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українським бійцям вдалося просунутися під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

Додамо, що Сергій Череватий зазначив також, дуже важливим, ключовим моментом Бахмутської оборони є знищення ПВК "Вагнер", найбоєздатнішої частини окупаційних військ.