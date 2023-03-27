Сырский после очередного визита в Бахмут прокомментировал ситуацию на фронте
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил позиции украинских войск в районе Бахмута. Он объяснил, почему Силы обороны остаются в разрушенном городе.
Об этом сообщает Медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины.
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Сырский снова в Бахмуте
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вновь посетил бахмутский участок фронта.
Сырский оценил обстановку в районе Бахмута и принял ряд мер по решению проблемных вопросов.
Также были приняты оперативные решения, направленные на усиление возможностей Вооруженных сил Украины на донбасском фронте.
Что сказал командующий Сухопутными войсками
Александр Сырский заявил, что ситуация на Бахмутском направлении стабильна. Враг продолжает наступать, несмотря на значительные потери в человеческих ресурсах.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил, почему украинские войска до сих пор остаются в Бахмуте.
"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений", — отметил Сырский.
Напомним, что на днях Александр Сырский намекнул, что длительное истощение российских сил, которые воюют за Бахмут, позволит Украине вскоре перейти в контрнаступление.
Фото: Facebook-страница Сухопутных войск ВС Украины