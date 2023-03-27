Сирський після чергового візиту до Бахмута прокоментував ситуацію на фронті
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав позиції українських військ у районі Бахмута. Він пояснив, чому Сили оборони залишаються у зруйнованому місті.
Про це повідомляє Медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.
-
Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді
-
Аналітик пояснив причину конфлікту між Пригожиним і генералами армії рф
-
В Одесі викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"
-
росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування
-
Український фільм визнали найкращим на Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі
-
Легендарний англійський футболіст емоційно звернувся до Мудрика
-
Біженцям у Німеччині розповіли, хто має право та як оформити соціальне житло
-
У ДСНС показали засніжене високогір'я Карпат: неймовірні фото
-
Лубінець пояснив українцям, яка допомога передбачена за пошкоджене житло
-
До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановано ремонт доріг
Сирський знову в Бахмуті
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав бахмутську ділянку фронту.
Сирський оцінив обстановку в районі Бахмута та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань.
Також були ухвалені оперативні рішення, які спрямовані на посилення спроможностей Збройних сил України на донбаському фронті.
Що сказав командувач Сухопутних військ
Олександр Сирський заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку є стабільною. Ворог продовжує наступати, попри значні втрати в людських ресурсах.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ пояснив, чому українські війська досі залишаються у Бахмуті.
"Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд", — зазначив Сирський.
Нагадаємо, що днями Олександр Сирський натякнув, що тривале виснаження російських сил, які воюють за Бахмут, дозволить Україні невдовзі перейти в контрнаступ.
Фото: Facebook-сторінка Сухопутних військ ЗС України