​​​​​​​Сирський після чергового візиту до Бахмута прокоментував ситуацію на фронті

Олександр Сирський у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав позиції українських військ у районі Бахмута. Він пояснив, чому Сили оборони залишаються у зруйнованому місті.

Про це повідомляє Медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.

Сирський знову в Бахмуті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав бахмутську ділянку фронту.

Сирський оцінив обстановку в районі Бахмута та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань.

Також були ухвалені оперативні рішення, які спрямовані на посилення спроможностей Збройних сил України на донбаському фронті.

Що сказав командувач Сухопутних військ

Олександр Сирський заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку є стабільною. Ворог продовжує наступати, попри значні втрати в людських ресурсах.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ пояснив, чому українські війська досі залишаються у Бахмуті.

"Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, що днями Олександр Сирський натякнув, що тривале виснаження російських сил, які воюють за Бахмут, дозволить Україні невдовзі перейти в контрнаступ.

Фото: Facebook-сторінка Сухопутних військ ЗС України