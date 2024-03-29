Сирський пояснив, ключовою є західна допомога чи власне виробництво зброї

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відзначив військову допомогу партнерів і додав, що без неї українські війська не досягли б того успіху, який є зараз. Однак затримки в постачанні зброї відчутно впливає на наступ ЗСУ та відбиття ворога на фронті, відтак у певних ситуаціях боєприпасів недостатньо. Головком зауважив, що Україна почала самостійно виготовляти озброєння, і це значно посилило обороноздатність.

Про це Олександр Сирський повідомив в інтерв'ю Укрінформу у п'ятницю, 29 березня.

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Сирський висловив вдячність партнерам за підтримку та постачання зброї України, тому що без неї "було б набагато важче воювати з підступним і потужним ворогом".

Водночас техніки та засобів ППО критично не вистачає зараз. Головком наголосив, якби зброя надходила швидше та у більших об'ємах, то ймовірно ЗСУ вдалося б досягти успіху під час Харківського наступу та втримати Авдіївку. Саме тоді не вистачило засобів ППО та артилерійських снарядів. Також дефіцит зброї в Україні вплинув на росіян, які змогли просунутися ще далі у Запорізькій області.

"Це — не претензія, а констатація факту. Я вірю, що наші союзники вже усвідомили, з ким мають справу в Росії, і дуже хотіли б бачити наш успіх у боротьбі з ворогом. Нам не вистачає зброї, все інше ми спроможні зробити самі", — наголосив Сирський.

Виробництво зброї в Україні

Головнокомандувач підкреслив, що Україна щоденно працює над нарощуванням власного оборонно-промислового комплексу. При цьом він зазначив, що якби європейці долучилися та підтримали державу у виготовленні боєприпасів, то можна було б уникнути "снарядного голоду".

"Наразі за кількістю новацій та власних розробок зброї, військової техніки і головне — за їхнім практичним використанням на полі бою Україна перебуває в абсолютних лідерах", — розповів головком.

Як вказав Сирський, вітчизняні виробники використовують передові технології у виготовленні зброї. Наприклад, українські дрони, які відомі вже у всьому світі і активно допомагають ЗСУ на фронті. Також головком анонсував створення в державі зразків західних гаубиць та нарізних мінометів, ракет та систем контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, головнокомандувач розповів про вихід військових з Авдіївки на Донеччині. Військовий вказав, що це відбулося, тому що противник мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів.

Також ми писали про те, що Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, зараз обстановка непроста, але на війні не може бути легко. Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.