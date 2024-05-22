Сырский показал мощное видео работы ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: redaktor.com.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал также отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никаких шансов.

Соответствующее сообщение главком сделал в Telegram в среду, 22 мая.

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Видео Сырского

Главнокомандующий Вооруженными Силами запостил видео, на котором изображено уничтожение военной техники оккупантов.

"Силы обороны Украины не оставляют никакого шанса российским оккупантам", — написал Сырский в посте.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где наиболее горячие точки на фронте и где идут самые ожесточенные бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.