Сырский показал мощное видео работы ВСУ

Сырский показал эмоциональное видео боевой работы ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал также отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никаких шансов.
Соответствующее сообщение главком сделал в Telegram в среду, 22 мая.
Видео Сырского
Главнокомандующий Вооруженными Силами запостил видео, на котором изображено уничтожение военной техники оккупантов.
"Силы обороны Украины не оставляют никакого шанса российским оккупантам", — написал Сырский в посте.
Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где наиболее горячие точки на фронте и где идут самые ожесточенные бои.
Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.
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