Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский показал эмоциональное видео боевой работы ВСУ arrow

Сырский показал эмоциональное видео боевой работы ВСУ

22 мая 2024 09:55
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Сырский показал мощное видео работы ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: redaktor.com.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал также отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никаких шансов.

Соответствующее сообщение главком сделал в Telegram в среду, 22 мая.

Читайте также:

Видео Сырского

Главнокомандующий Вооруженными Силами запостил видео, на котором изображено уничтожение военной техники оккупантов.

"Силы обороны Украины не оставляют никакого шанса российским оккупантам", — написал Сырский в посте.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где наиболее горячие точки на фронте и где идут самые ожесточенные бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.

ВСУ
обстрелы
Генштаб ВСУ
война в Украине
атака
Сирский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ