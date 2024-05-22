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Сирський показав емоційне відео бойової роботи ЗСУ

22 травня 2024 09:55
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Сирський показав потужне відео роботи ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: redaktor.com.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу. 

Відповідний допис головком зробив у Telegram у середу, 22 травня. 

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Відео Сирського

Головнокомандувач Збройних Сил запостив відео, на якому зображено ураження військової техніки окупантів.

"Сили оборони України не залишають жодного шансу російським окупантам", — написав Сирський у пості.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої. 

Як відомо, ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено.

ЗСУ
обстріли
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
атака
Сирський

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