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Загострена ситуація — Сирський повідомив, що відбувається на гарячих напрямках фронту

12 травня 2024 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Загострена ситуація — Сирський повідомив, що відбувається на гарячих напрямках фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ситуація на фронті залишається загостреною. Російські окупанти активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території держави. 

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у неділю, 12 травня.

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Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено. Наразі працює наша розвідка, артилерія, а також підрозділи безпілотних систем.

Сирський наголосив, що ЗСУ знають плани противника та гнучко реагують на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові.

За словами головнокомандувача ЗСУ, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась. Наразі там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Сирський наголосив, що обстановка складна, однак Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження. 

"На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", — розповів він.

На Краматорському напрямку ворог не полишає спроб заволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше населеного пункту. За словами Сирського, противник безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. 

"Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", — додав головнокомандувач ЗСУ.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти продовжують використовувати бойові розвідувальні БпЛА у війні проти України. За минулу добу українській ППО вдалося збити п’ять російських безпілотників.

Також до лав Збройних сил України входять, зокрема, й іноземні громадяни. Головне Управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відео, як бійці Міжнародного легіону працюють в "червоних" зонах.

війна
ЗСУ
українці
Україна
окупанти
Олександр Сирський

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