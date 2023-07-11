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Сирський показав, як ЗСУ точним пострілом ліквідували окупантів

11 липня 2023 12:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський показав, як ЗСУ точним пострілом ліквідували окупантів
Українські військові. Фото: Радіо Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Завдяки роботі аеророзвідки, було виявлено зосередження живої сили росіян. Точним пострілом з великого калібру окупантів було знищено!", — написав він.

Успіхи ЗСУ на фронті

Раніше завдяки спільній роботі 45 ОАБр та 63 ОМБр було знищено російський танк Т-80. Відео супроводжувалося із російською озвучкою, в якій розповідали про переваги такого бойового танку, проте ЗСУ вправно вдалося знищити таку "незвичайну міць". 

Нагадаємо, Олександр Сирський показав, як ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові успішно знищують живу силу та техніку ворога.

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