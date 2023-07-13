Контрнаступ ЗСУ: Сирський оприлюднив роботу військових та дронів

Військовий ЗСУ працює з БПЛА. Фото: google

На передовій протидіють окупаційним військам підрозділи 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони, зокрема, успішно працюють з БПЛА, які точно знищують військову техніку росіян.

Роботу ЗСУ та їх "пташок" оприлюднив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Один з військових розповів про особливості роботи скидів та FPV-камікадзе.

"Ось у нас є кнопка "Скидання". Ми просто скинем і снаряд летить. Снаряд летить і взривається. Так ми заряджаєм його теж кнопкою. Споряджається наживний механізм, який від удару спрацьовує і розриває", — розповідає про роботу одного з дронів військовий.

Повідомляється, що безпілотники типу скиди виконують роль "бомбардувальників", скидаючи вибухівку. А дрони-камікадзе летять в один кінець, що стає "фатальним для російського ворога".

Нагадаємо, Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують російські безпілотники на фронті.