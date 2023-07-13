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Сирський показав успішну роботу ЗСУ та їх "пташок" на передовій

13 липня 2023 20:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ ЗСУ: Сирський оприлюднив роботу військових та дронів
Військовий ЗСУ працює з БПЛА. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На передовій протидіють окупаційним військам підрозділи 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони, зокрема, успішно працюють з БПЛА, які точно знищують військову техніку росіян. 

Роботу ЗСУ та їх "пташок" оприлюднив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Один з військових розповів про особливості роботи скидів та FPV-камікадзе.

"Ось у нас є кнопка "Скидання". Ми просто скинем і снаряд летить. Снаряд летить і взривається. Так ми заряджаєм його теж кнопкою. Споряджається наживний механізм, який від удару спрацьовує і розриває", — розповідає про роботу одного з дронів військовий. 

Повідомляється, що безпілотники типу скиди виконують роль "бомбардувальників", скидаючи вибухівку. А дрони-камікадзе летять в один кінець, що стає "фатальним для російського ворога".

 

Нагадаємо, Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують російські безпілотники на фронті. 

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