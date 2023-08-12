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Сырский показал, как готовятся военные 24-й ОМБр имени короля Даниила

12 августа 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сырский показал, как готовятся военные 24-й ОМБр имени короля Даниила
Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила продолжает выполнять боевые задания. А для успешного его выполнения бойцы подразделения должны постоянно совершенствоваться.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram обнародовал видео, как тренируются воины бригады.

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"Никто не рождается для войны. Но когда в твою страну приходит враг, обязанность каждого гражданина взять в руки оружие и встать на защиту своего государства", — написал Сырский.

В ролике показано, как бойцы механизированной бригады одолевают полосу препятствий.

"Именно качественная подготовка личного состава — это основа для будущего успеха во время ведения боевых действий", — добавил Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Валерий Залужный показал успешную работу танкистов ВСУ. В районе Авдеевки, в частности, работают танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

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