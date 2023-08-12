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Сирський показав, як готуються військові 24-ї ОМБр імені короля Данила

12 серпня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сирський показав, як готуються військові 24-ї ОМБр імені короля Данила
Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила продовжує виконувати бойові завдання. А для успішного його виконання, бійці підрозділу мають постійно вдосконалюватися.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram оприлюднив відео, як тренуються воїни бригади.

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"Ніхто не народжується для війни. Але коли в твою країну приходить ворог, обов'язок кожного громадянина — взяти до рук зброю і стати на захист своєї держави", — написав Сирський.

У ролику показано, як бійці механізованої бригади долають смугу перешкод.

"Саме якісна підготовка особового складу — це основа для майбутнього успіху під час ведення бойових дій", — додав Командувач Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний показав успішну роботу танкістів ЗСУ. В районі Авдіївки, зокрема, працюють танкісти 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. 

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