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Українські воїни ефективно знищують ворога: Зеленський опублікував вражаюче відео

11 серпня 2023 17:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українські воїни ефективно знищують ворога: Зеленський опублікував вражаюче відео
Українські артилеристи ведуть вогонь по ворогу. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські артилеристи продовжують знищувати ворожі війська. Цього разу відзначилися бійці 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". 

Відповідне відео на своїй сторінці розмістив Президент України Володимир Зеленський

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"Кожен результат наших воїнів на полі бою доводить: окупантам не місце на нашій землі. Слава всім, хто захищає Україну! Слава Україні!", — написав Голова держави на своїй сторінці у Telegram.

55-та окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ"

Це найстаріша артилерійська бригадою Збройних Сил України. Особовий склад тоді ще 55-ї артилерійської дивізії склав Присягу на вірність українському народові у січні 1992 року.

Згодом 55-та артилерійська дивізія була переформована у 2-гу тактичну групу артилерії, а в жовтні 2005 року управління 2-ї тактичної групи артилерії та 20-й артилерійський полк переформовані у 55-ту окрему артилерійську бригаду.

Бригада відзначилася на полях битв АТО і ООС. За заслуги у боях проти проросійських бойовиків підрозділ у 2018 році отримав почесну назву "Запорізька Січ". З перших днів повномасштабного вторгнення артилеристи "Запорізької січі" нещадно знищують окупантів усюди, де їх бачать.

Гасло запорізьких артилеристів: "Не сперечаємось — ставимо крапку".

Раніше ми розповідали, Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищення транспорту здійснили бійці 63 окремої механізованої бригади.

Нагадуємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області. 

 

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