Сирський показав, як HIMARS відпрацювали по окупантах

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Фото: Командування Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео, як HIMARS відпрацювали по російських окупантах. Було ліквідовано вісім росіян.

Про це йдеться на сторінці Сирського.

Читайте також:

Відео від Сирського

"Чудова робота "Рибака". Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку", — каже Сирський.

Що відомо про HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — бойова система озброєння, розроблена армією США. Він заснований на тривісному колісному шасі, відомому як сімейство середніх тактичних машин. HIMARS може нести шість ракетних блоків або одну балістичну ракету ATACMS. Він спроектований так, щоб бути взаємозамінним із реактивною системою залпового вогню M270A1, що несе половину свого боєкомплекту.

Система M142 HIMARS може перевозитися повітрям літаком C-130 і виробляється компанією BAE Systems Mobility & Protection Systems, а компонент ракети виробляється компанією Lockheed Martin. Вперше про розробку M142 HIMARS було оголошено у 1994 році. У 2002 році Корпус морської піхоти США досяг угоди з армією США про придбання 40 систем HIMARS, розгортання яких розпочалося у 2005 році. Полк морської піхоти було розгорнуто в провінції Аль-Анбар в Іраку, що ознаменувало перше бойове застосування HIMARS Корпусом морської піхоти.

Нагадаємо, що 16 червня мережею почало поширюватися відео, на кадрах якого начебто видно ймовірний удар HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії. За свідченням "воєнкорів", саме цей удар знищив понад 100 російських окупантів.

Також повідомлялося, що до Польщі прибули перші пускові установки артилерійської системи M142 HIMARS. Міністр оборони Маріуш Блащак зазначив, що це техніка, яка чудово себе продемонструвала в Україні.