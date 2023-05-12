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Сырский показал, как разведка и артиллерия совместно уничтожают окупантов в Бахмуте

12 мая 2023 10:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сырский показал, как разведка и артиллерия совместно уничтожают окупантов в Бахмуте
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Military Media Center.
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух точных ударов украинской артиллерии.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил на своем Telegram-канале.

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В районе Бахмута работает аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Именно разведчики этой бригады с помощью разведывательных дронов обнаружили движение штурмовой бригады россиян.

Информацию о враге аэроразведка оперативно передала артиллерийским подразделениям ВСУ.

Успешная ликвидация врага

В результате совместной работы разведчиков и артиллеристов штурмовая группа российских оккупационных войск была уничтожена.

Для этого понадобилось всего два точных выстрела.

Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы украинских военных.

Напомним, 10 мая генерал-полковник Александр Сырский сообщил об успешной контратаке ВСУ в Бахмуте.

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