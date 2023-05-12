Сырский показал, как разведка и артиллерия совместно уничтожают окупантов в Бахмуте
Благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух точных ударов украинской артиллерии.
Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил на своем Telegram-канале.
Совместная работа
В районе Бахмута работает аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.
Именно разведчики этой бригады с помощью разведывательных дронов обнаружили движение штурмовой бригады россиян.
Информацию о враге аэроразведка оперативно передала артиллерийским подразделениям ВСУ.
Успешная ликвидация врага
В результате совместной работы разведчиков и артиллеристов штурмовая группа российских оккупационных войск была уничтожена.
Для этого понадобилось всего два точных выстрела.
Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы украинских военных.
Напомним, 10 мая генерал-полковник Александр Сырский сообщил об успешной контратаке ВСУ в Бахмуте.