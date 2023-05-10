Ворог не втримав натиск: Сирський повідомив про успішну контратаку ЗСУ у Бахмуті

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Українським військовим вдалося провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку. На окремих ділянках фронту противник не зміг втримати натиск та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.

Про це повідомив командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

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За словами Сирського, саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер". Це змусило окупантів на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ. Загарбники зазнали поразки та відійшли.

"Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9 травня, ворог так і не зміг захопити українське місто", — наголосив Сирський.

Він зазначив, що українські бійці надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за місто Бахмут Донецької області продовжується.

Сирський також процитував слова Карла Фон Клаузевіца:

"Війна ведеться до перемоги. І крапка".

Нагадаємо, українські військові не втратили жодної позиції в Бахмуті Донецької області за добу. Ворог докладає все більше зусиль, аби захопити місто.

Також ми писали, що українська оборона міста Бахмут виконала своє завдання на 300-400%. Чим довше він тримається — тим більше наступального потенціалу втрачають росіяни. А це жива сила, техніка, але найголовніше — час.

Додамо, росіяни не залишають спроб захопити Бахмут. Окупанти почали застосовувати заборонені фосфорні бомби, однак це не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні сил ворога в місті.