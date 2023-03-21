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У Генштабі ЗСУ розповіли, як удосконалюються українські ракетні війська та артилерія

21 березня 2023 17:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Запуск ракети
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов розповів про напрямки трансформації ракетних військ та артилерії України.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Баранов зазначив, що ведеться робота над розвитком самого озброєння ракетних військ та артилерії, систем управління та зміною системи підготовки та підходів до неї. Для покращення знарядь активно залучається українська промисловість. Сергій Баранов також наголосив на важливості використання досвіду бойових інструкторів, які знають, що необхідно на передовій.

Українська армія досі частково використовує зразки артилерії, розроблені ще за радянських часів. Однак, завдяки навченості особового складу, застосуванню нових програмних продуктів та впровадженню автоматизованої системи управління вогнем досягається прогрес. Українські артилеристи змогли скоротити час знаходження підрозділів у районах вогневих позицій, підвищити точність визначення установок супротивника та точність вогню.

Мета українських ракетних військ та артилерії – змусити противника закінчити війну на їхніх умовах та переконати його не воювати проти України в майбутньому. З метою досягнення цієї мети Україна продовжує покращувати свої бойові можливості та технології.

Нагадаємо, що Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, ніж стара радянська техніка, яка перебуває на озброєнні авіації Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, йдеться про американських винищувачів F-16.

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