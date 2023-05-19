Сырский показал, как Украина проводит контрнаступление под Бахмутом

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Military Media Center

На Бахмутском направлении контрнаступление проводят подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они зачищают территорию, уничтожая российских оккупантов.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Украинская армия производит контрнаступательные действия на Бахмутском направлении.

На этом участке фронта воюют, в частности, подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Зачистка территории

Одно из спецподразделений этой бригады проводило зачистку территории от российских оккупантов.

Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады.

Напомним, американский Институт изучения войны отметил, что украинские военные перехватили тактическую инициативу и добились успехов в районе Бахмута Донецкой области в ходе контрнаступательных операций вчера, 18 мая. Эти действия являются продолжением локальных контрнаступлений, которые проводятся войсками уже несколько дней.