Сирський показав, як Україна проводить контрнаступ під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center.

На Бахмутському напрямку контрнаступ проводять підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони зачищають територію, знищуючи російських окупантів.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Контрнаступ ЗСУ

Українська армія проводить контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку.

На цій ділянці фронту воюють, зокрема, підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Зачистка території

Один із спецпідрозділів цієї бригади проводив зачистку території від російських окупантів.

Генерал-полковник Сирський оприлюднив відео роботи військовослужбовців 10-ої гірсько-штурмової бригади.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни зазначив, що українські військові перехопили тактичну ініціативу і досягли успіхів в районі Бахмута Донецької області в ході контрнаступальних операцій вчора, 18 травня. Ці дії є продовженням локальних контрнаступів, які війська України проводять вже кілька днів.