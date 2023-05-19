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Сирський показав, як Україна проводить контрнаступ під Бахмутом

19 травня 2023 12:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сирський показав, як Україна проводить контрнаступ під Бахмутом
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center.
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Бахмутському напрямку контрнаступ проводять підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони зачищають територію, знищуючи російських окупантів.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Українська армія проводить контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку.

На цій ділянці фронту воюють, зокрема, підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". 

Зачистка території

Один із спецпідрозділів цієї бригади проводив зачистку території від російських окупантів.

Генерал-полковник Сирський оприлюднив відео роботи військовослужбовців 10-ої гірсько-штурмової бригади.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни зазначив, що українські військові перехопили тактичну ініціативу і досягли успіхів в районі Бахмута Донецької області в ході контрнаступальних операцій вчора, 18 травня. Ці дії є продовженням локальних контрнаступів, які війська України проводять вже кілька днів.

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