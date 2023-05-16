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ЗСУ проводять контрнаступ на деяких напрямках під Бахмутом, — Сирський

16 травня 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ проводять контрнаступ на деяких напрямках під Бахмутом, — Сирський
Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Східного угрупування військ Генерал-полковник Олександр Сирський заявив про проведення контратаки українськими військовими в районі Бахмута . При цьому він порівняв "вагнерівців" із щурами, які намагаються пробратися до Бахмута.

Про це повідомив Олександр Сирський .

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Сирський відвідав фронтові позиції, де особисто зустрівся з офіцерами та військовослужбовцями. Він висловив свою повагу до їхніх зусиль, зазначивши, що кожен із них робить свій внесок у створення нових сторінок історії поточного військового конфлікту.

При цьому він наголосив, що противник, зокрема, найманці приватної військової компанії "Вагнер", застрягли в Бахмуті "як щури в мишоловці". Він стверджує, що, незважаючи на те, що противник має велику кількість ресурсів, українські військові використовують стратегію активної оборони, завдяки якій їм вдається руйнувати плани ворога.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щури до мишоловки", — сказав він.

Сирський повідомив, що разом із командирами провів обговорення та ухвалення стратегічних рішень для продовження оборонних дій, а також розробки різних сценаріїв розвитку ситуації.

Генерал-полковник відзначив своїх підлеглих нагородами та подарунками на знак визнання їхнього героїзму на полі бою. Серед відзначених увагою військовослужбовців 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР та бійці інших бригад.

Нагадаємо, що 14-15 травня українським військовим вдалося просунутися у місті Бахмут Донецької області на відстань до 2 км. Під час боїв бійці ліквідували 149 окупантів.

Українські військові досягли успішної оборони проти російських сил на південь від Бахмуту та на північний захід від міста . Цей тактичний успіх дозволив українським військовим зміцнити свої фланги та відновити лінію постачання.

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