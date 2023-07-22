Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский показал, как украинские бойцы блестяще уничтожают российскую пехоту arrow

Сырский показал, как украинские бойцы блестяще уничтожают российскую пехоту

22 июля 2023 21:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сырский показал, как украинские бойцы блестяще уничтожают российскую пехоту
Уничтожение российской пехоты. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Так, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.

Соответствующее видео Александр Сырский разместил в соцсетях.

Читайте также:

Уничтожение вражеской пехоты

По словам Сырского, на кадрах можно увидеть, как 32 отдельная механизированная бригада ВСУ уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении (Харьковская область).

"32 ОМБр уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении", — написал Сырский.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.

Также мы сообщали, что украинские воины не устают уничтожать вражескую технику. На передовой отличились бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. С помощью дронов они уничтожили танки противника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз