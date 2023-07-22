Сырский показал, как украинские бойцы блестяще уничтожают российскую пехоту

Уничтожение российской пехоты. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Так, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.

Соответствующее видео Александр Сырский разместил в соцсетях.

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Уничтожение вражеской пехоты

По словам Сырского, на кадрах можно увидеть, как 32 отдельная механизированная бригада ВСУ уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении (Харьковская область).

"32 ОМБр уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении", — написал Сырский.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.

Также мы сообщали, что украинские воины не устают уничтожать вражескую технику. На передовой отличились бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. С помощью дронов они уничтожили танки противника.