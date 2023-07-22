Сирський показав, як українські бійці блискуче знищують російську піхоту

Знищення російської піхоти. Фото: скриншот

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту.

Відповідне відео Олександр Сирський розмістив у соцмережах.

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Знищення ворожої піхоти

За словами Сирського, на кадрах можна побачити, як 32 окрема механізована бригада ЗСУ знищує ворожу піхоту на Куп'янському напрямку (Харківська область).

"32 ОМБр знищує ворожу піхоту на Куп‘янському напрямку", — написав Сирський.

Нагадаємо, що командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський поділився записом дій 66 ОМБр ЗСУ проти техніки ЗС РФ. Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки.

Також ми повідомляли, що українські воїни не втомлюються знищувати ворожу техніку . На передовій відзначилися бійці 120 окремого розвідувального батальйону ЗСУ. За допомогою дронів вони знищили танки супротивника.