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Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту

18 июня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту
Украинские бойцы уничтожают пехоту врага. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.

Видео слаженной работы украинских подразделений командующий обнародовал на своей странице в Telegram.

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"Качественная работа артиллерии и минометов по россиянам, которую зафиксировала аэроразведка 30 ОМБр", — написал Сырский.

Напомним, запорожские терроборонцы еще 4 июня объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. А 17 июня в ВСУ показали видео, как происходила военная операция.

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