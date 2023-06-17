Як звільнювали Новодарівку у Запорізькій області: відео від ЗСУ

ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб

Запорізькі тероборонці ще 4 червня оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. А вже сьогодні, 17 червня, у ЗСУ показали відео, як відбувалася військова операція.

Відповідні кадри оприлюднив Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Як звільняли Новодарівку

"Село понад рік перебувало в окупанціїї рф. Завдяки контрнаступальним діям село звільнено від рашистів", — йдеться у повідомленні.

Військові кажуть, що на краю села ще ідуть бої. Однак, над Новодарівкою вже майорить український стяг.

"На краю села ще ідуть бої. На цвинтарі, де хлопці наші б'ються. Помаленьку відчищають", — каже один з військових.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.