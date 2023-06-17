Як звільнювали Новодарівку у Запорізькій області: відео від ЗСУ

У ЗСУ показали, як звільнювали Новодарівку у Запорізькій області
Запорізькі тероборонці ще 4 червня оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. А вже сьогодні, 17 червня, у ЗСУ показали відео, як відбувалася військова операція.
Відповідні кадри оприлюднив Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ.
Як звільняли Новодарівку
"Село понад рік перебувало в окупанціїї рф. Завдяки контрнаступальним діям село звільнено від рашистів", — йдеться у повідомленні.
Військові кажуть, що на краю села ще ідуть бої. Однак, над Новодарівкою вже майорить український стяг.
"На краю села ще ідуть бої. На цвинтарі, де хлопці наші б'ються. Помаленьку відчищають", — каже один з військових.
Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.
Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.