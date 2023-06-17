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У ЗСУ показали, як звільнювали Новодарівку у Запорізькій області

17 червня 2023 13:38
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Козюк Тетяна
редактор
Як звільнювали Новодарівку у Запорізькій області: відео від ЗСУ
ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Запорізькі тероборонці ще 4 червня оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. А вже сьогодні, 17 червня, у ЗСУ показали відео, як відбувалася військова операція. 

Відповідні кадри оприлюднив Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ

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Як звільняли Новодарівку

"Село понад рік перебувало в окупанціїї рф. Завдяки контрнаступальним діям село звільнено від рашистів", — йдеться у повідомленні. 

Військові кажуть, що на краю села ще ідуть бої. Однак, над Новодарівкою вже майорить український стяг. 

"На краю села ще ідуть бої. На цвинтарі, де хлопці наші б'ються. Помаленьку відчищають", — каже один з військових. 

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.

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