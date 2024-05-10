Сырский показал, как украинские воины ликвидируют российских оккупантов

Удар ВСУ по вражеской технике. Фото: скриншот с видео

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский показал, как украинские воины ликвидируют оккупантов. ВСУ работают день и ночь, уничтожая вражескую технику и живую силу врага.

Видео с работой ВСУ Сырский опубликовал в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Ликвидация оккупантов

"Непрерывная и победоносная боевая деятельность Вооруженных Сил Украины — российский враг и техника оккупантов получат только смерть и полное уничтожение в Украине", — отметил Сырский.

На видео можно увидеть, как Силы обороны эффективно работают по вражеским танкам, превращая их в металлолом.

Ранее пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.