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Сырский показал, как украинские воины ликвидируют российских оккупантов

10 мая 2024 09:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сырский показал, как украинские воины ликвидируют российских оккупантов
Удар ВСУ по вражеской технике. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский показал, как украинские воины ликвидируют оккупантов. ВСУ работают день и ночь, уничтожая вражескую технику и живую силу врага.

Видео с работой ВСУ Сырский опубликовал в Telegram в пятницу, 10 мая.

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"Непрерывная и победоносная боевая деятельность Вооруженных Сил Украины — российский враг и техника оккупантов получат только смерть и полное уничтожение в Украине", — отметил Сырский.

На видео можно увидеть, как Силы обороны эффективно работают по вражеским танкам, превращая их в металлолом.

Ранее пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.

российские войска
ВСУ
оккупанты
война в Украине
Сирский

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