Сырский показал, как украинские воины ликвидируют российских оккупантов
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский показал, как украинские воины ликвидируют оккупантов. ВСУ работают день и ночь, уничтожая вражескую технику и живую силу врага.
Видео с работой ВСУ Сырский опубликовал в Telegram в пятницу, 10 мая.
Ликвидация оккупантов
"Непрерывная и победоносная боевая деятельность Вооруженных Сил Украины — российский враг и техника оккупантов получат только смерть и полное уничтожение в Украине", — отметил Сырский.
На видео можно увидеть, как Силы обороны эффективно работают по вражеским танкам, превращая их в металлолом.
Ранее пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов.
Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.
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