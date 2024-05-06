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У небі утворилося вогняне серце — прикордонники показали момент ураження російського БпЛА

6 травня 2024 16:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У небі утворилося вогняне серце — прикордонники показали момент ураження російського БпЛА
Момент збиття дрона. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на понеділок, 6 травня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 12 ударних безпілотників у небі над Сумською областю.

Відео моменту збиття ворожої цілі показала пресслужба ДПСУ в Telegram.

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Атака дронів на Україну 6 травня

На відео видно, як захисники сил ППО ціляться по російському безпілотнику типу Shahed та влучають в нього.

Під час збиття прикордонниками ударного БпЛА у нічному небі утворилося вогняне серце.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, під час нічної атаки дронів на Україну захисникам вдалося збити 12 із 13 ударних БпЛА. Всі ворожі цілі були знищені в небі над Сумською областю.

Речник Повітряних сил Збройних сил Ілля Євлаш заявив, що зараз російські військові здебільшого здійснюють атаки України саме вночі. Однак через те, що ночі навесні коротші — погода на нашому боці.

Також оператори батальйону авіаційних систем 47-ї Окремої механізованої бригади показали кадри знищення групи противника.

безпілотники
Сумська область
військові
ППО
дрони
війна в Україні

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