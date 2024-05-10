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Сирський показав, як українські воїни ліквідовують російських окупантів

10 травня 2024 09:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Сирський показав, як українські воїни ліквідовують російських окупантів
Удар ЗСУ по ворожій техніці. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський показав, як українські воїни ліквідовують окупантів. ЗСУ працюють день і ніч, знищуючи ворожу техніку та живу силу ворога.

Відео з роботою ЗСУ Сирський опублікував в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Ліквідація окупантів 

"Безперервна та переможна бойова діяльність Збройних Сил України — російський ворог та техніка окупантів отримають лише смерть та повне знищення в Україні", — зазначив Сирський.

На відео можна побачити, як Сили оборони ефективно працюють по ворожих танках, перетворюючи їх у металобрухт.

Раніше прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною. 

російські війська
ЗСУ
окупанти
війна в Україні
Сирський

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