Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте

Уничтожение русской техники. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать врага с помощью дронов и днем, и ночью. оккупанты теряют немало техники и личного состава.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в среду, 20 апреля, и показал соответствующее видео.

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На видео ежедневная круглосуточная боевая работа Защитников Украины – уничтожение врага, его техники и вооружения.

"Оккупанты не знают покоя ни днем, ни ночью. Об этом заботятся украинские воины", — прокомментировал ролик Сырский.

На видео видно, как наши военные уничтожают целые колонны вражеской техники, личный состав окупантов, а также прицельные "сбросы" прямо в танк или окоп захватчиков.

Напомним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещиевки.