Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте
Вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать врага с помощью дронов и днем, и ночью. оккупанты теряют немало техники и личного состава.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в среду, 20 апреля, и показал соответствующее видео.
Точные удары по оккупантам
На видео ежедневная круглосуточная боевая работа Защитников Украины – уничтожение врага, его техники и вооружения.
"Оккупанты не знают покоя ни днем, ни ночью. Об этом заботятся украинские воины", — прокомментировал ролик Сырский.
На видео видно, как наши военные уничтожают целые колонны вражеской техники, личный состав окупантов, а также прицельные "сбросы" прямо в танк или окоп захватчиков.
Напомним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.
Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещиевки.
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