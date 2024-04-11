Захисники знищили чотири автівки окупантів — прикордонники показали відео
Українські захисники продовжують нищити ворожу армію та її техніку на нашій землі. Так, прикордонникам вдалося ліквідувати чотири автомобілі окупантів.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.
Знищення техніки окупантів
Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.
На відео видно, як українські FPV-дрони підлітають до ворожих автомобілів, підриваючи їх.
Нагадаємо, прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21".
Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.
Крім того, бійці Третьої штурмової бригади показали влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.
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