Захисники знищили чотири автівки окупантів — прикордонники показали відео

Російський автомобіль. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити ворожу армію та її техніку на нашій землі. Так, прикордонникам вдалося ліквідувати чотири автомобілі окупантів.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

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Знищення техніки окупантів

Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.

На відео видно, як українські FPV-дрони підлітають до ворожих автомобілів, підриваючи їх.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21".

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.

Крім того, бійці Третьої штурмової бригади показали влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.