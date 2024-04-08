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Українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки

8 квітня 2024 19:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки
Виявлення ворожого складу. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Оператори безпілотного літального апарату 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки. Внаслідок вправних дій українських воїнів цей ворожий об'єкт було знищено.

Відео вправної роботи бійців Сил оборони оприлюднив СтратКом ЗСУ у понеділок, 8 квітня.

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Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки.

Внаслідок вправних дій операторів безпілотного літального апарату цей замаскований склад російських загарбників було знищено.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
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Україна
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