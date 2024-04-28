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Сырский показал, как ВСУ ударили по местам сосредоточения личного состава оккупантов

28 апреля 2024 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский показал, как ВСУ ударили по местам сосредоточения личного состава оккупантов
Удар по местам сосредоточения личного состава оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал, как военные ударили по местам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Цели поражены в Донецкой и Запорожской областях.

Видео Александр Сырский опубликовал в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Сырский отметил, что ВСУ отслеживают и бьют по российским оккупантам.

"Сегодня нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели поражены", — отметил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что захватчики не спрячутся.

Напомним, украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.

Также Сырский сделал важное публичное заявление по поводу текущей ситуации на фронте. По словам генерала, последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта.

война
ВСУ
Донецкая область
Запорожская область
оккупанты
Александр Сырский

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