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Сирський показав, як ЗСУ вдарили по місцях зосередження особового складу окупантів

28 квітня 2024 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський показав, як ЗСУ вдарили по місцях зосередження особового складу окупантів
Удар по місцях зосередження особового складу окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський показав, як військові вдарили по місцях зосередження особового складу російських окупантів. Цілі вражено в Донецькій та Запорізькій областях.

Відео Олександр Сирський опублікував у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Удар по місцях зосередження особового складу РФ

Сирський наголосив, що ЗСУ відстежують та б'ють по російських окупантах.

"Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено", — зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що загарбники не сховаються.

Нагадаємо, український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.

Також Сирський зробив важливу публічну заяву щодо поточної ситуації на фронті. За словами генерала, останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту.

війна
ЗСУ
Донецька область
Запорізька область
окупанти
Олександр Сирський

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