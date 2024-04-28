Сирський показав, як ЗСУ вдарили по місцях зосередження особового складу окупантів
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський показав, як військові вдарили по місцях зосередження особового складу російських окупантів. Цілі вражено в Донецькій та Запорізькій областях.
Відео Олександр Сирський опублікував у Telegram у неділю, 28 квітня.
Удар по місцях зосередження особового складу РФ
Сирський наголосив, що ЗСУ відстежують та б'ють по російських окупантах.
"Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено", — зазначив він.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що загарбники не сховаються.
Нагадаємо, український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.
Також Сирський зробив важливу публічну заяву щодо поточної ситуації на фронті. За словами генерала, останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту.
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