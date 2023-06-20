Сырский показал ночную работу снайперов ССО: мощное видео
Силы обороны продолжают движение вперед по флангам. Так, на Бахмутском направлении снайперы ССО эффектно уничтожили живую силу россиян.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Как снайперы ССО уничтожают оккупантов
"Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов", — говорится в сообщении.
Генерал опубликовал видео ночной работы снайперов ССО.
Также он отметил, что живая сила врага успешно уничтожается благодаря профессиональной работе украинских военных.
Напомним, недавно Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.