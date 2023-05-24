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Сырский показал пленного, ушедшего воевать из-за алиментов

24 мая 2023 11:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сырский показал пленного, ушедшего воевать из-за алиментов
Генерал-полковник Александр Сырский и пленный россиянин. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский оккупант, ушедший на войну из-за долга за алименты, рассказал об огромных потерях армии РФ. Тем военным, кто отказывался ехать на передовую, угрожали расправой.

Видео с допросом пленника опубликовал на своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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На войну через алименты

Украинские военные взяли в плен очередного российского оккупанта.

Тот рассказал, что подписал контракт на пять лет, чтобы получить больше денег, потому что за более короткий контракт выплаты обещали меньшие.

Воевать россиянин, по его словам, пошел из-за большого долга за алименты.

"Посадят в КамАЗ — и больше никто не увидит"

Оккупант заявил, что ему обещали службу в роте снабжения, но в итоге он оказался на передовой.

По словам пленника, уже на территории три роты его подразделения отказались отправляться на передовую.

На это командование ответило им: "Вас сейчас загрузят в КамАЗ, увезут, и больше вас никто не увидит".

Большое количество жертв

Россиянин рассказал, что его подразделение понес большие и регулярные потери: "На моей позиции выжил только я".

Из оружия оккупант получил только автомат Калашникова, два магазина к нему и три гранаты, а также незаряженный гранатомет.

Напомним, ранее ГУР перехватило разговор военнослужащего 70-го мотострелкового полка РФ с супругой, где тот жаловался на огромные потери под Угледаром.

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