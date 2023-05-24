Сирський показав полоненого, який пішов воювати через аліменти

Генерал-полковник Олександр Сирський та полонений росіян. Колаж: Новини.LIVE

Російський окупант, який пішов на війну через борг за аліменти, розповів про величезні втрати армії РФ. Тим військовим, хто відмовлявся їхати на передову, погрожували розправою.

Відео з допитом полоненого опублікував на своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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На війну — через аліменти

Українські військові взяли у полон чергового російського окупанта.

Той розповів, що підписав контракт аж на п’ять років, щоб отримати більше грошей, бо за коротший контракт виплати обіцяли менші.

Воювати росіянин, за його словами, пішов через великий борг за аліменти.

"Посадять в КамАЗ — і більше ніхто не побачить"

Окупант заявив, що йому обіцяли службу в роті забезпечення, але у підсумку він опинився на передовій.

За словами полоненого, уже на території три роти його підрозділу відмовилися відправлятися на передову.

На це командування відповіло їм: "Вас зараз завантажать у КамАЗ, відвезуть, і більше вас ніхто не побачить".

Велика кількість жертв

Росіянин розповів, що його підрозділ зазнав великих і регулярних втрат: "На моїй позиції вижив тільки я".

Із зброї окупант отримав тільки автомат Калашникова, два магазини до нього і три гранати, а також незаряджений гранатомет.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову військовослужбовця 70-го мотострілецького полку РФ з дружиною, де той жалівся на величезні втрати під Вугледаром.