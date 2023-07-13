Контрнаступление ВСУ: Сырский обнародовал работу военных и дронов

Военный ВСУ работает с БПЛА. Фото: google

На передовой противодействуют оккупационным войскам подразделения 3 механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они, в частности, успешно работают с БПЛА, которые точно уничтоэают военную технику россиян.

Работу ВСУ и их "птичек" обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте также:

ВСУ на передовой

Один из военных рассказал об особенностях работы сбросов и FPV-камикадзе.

"Вот у нас есть кнопка "Сброс". Мы просто сбросим и снаряд летит. Снаряд летит и взрывается. Так мы заряжаем его тоже кнопкой. Снаряжается наживной механизм, который от удара срабатывает и разрывает", — рассказывает о работе одного из дронов военный.

Сообщается, что беспилотники типа сбросы выполняют роль "бомбардировщиков", сбрасывая взрывчатку. А дроны-камикадзе летят в один конец, что становится "роковым для русского врага".

Напомним, Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские беспилотники на фронте.