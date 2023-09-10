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Сырский показал видео с эффективным уничтожением оккупантов под Бахмутом

10 сентября 2023 14:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский показал видео с эффективным уничтожением оккупантов под Бахмутом
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов в районе Бахмута. Иногда захватчики даже не успевают понять, откуда прилетела пуля.

Видео с уничтожением вражеского солдата на дальнем расстоянии выложил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

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"Бахмут. Район "самолет". Работает группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетьмана Богдана Хмельницкого. С дистанции 960 метров был уничтожен россиянин", — лаконично описал ситуацию генерал.

Район "літачка" — это локация в Бахмуте, в которой находился самолет-памятник МиГ-17. Он считался символом города. Россияне уничтожили памятник, когда брали город штурмом.

Напомним, Вооруженные силы Украины взяли в плен понтонера чеченского батальона РФ Ноика Эдуарда Игоревича, проживавшего в Грозном. Он рассказал много интересного о своем "боевом" пути, который завершился пленом.

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