Сырский показал видео с эффективным уничтожением оккупантов под Бахмутом
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов в районе Бахмута. Иногда захватчики даже не успевают понять, откуда прилетела пуля.
Видео с уничтожением вражеского солдата на дальнем расстоянии выложил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.
Отличная работа украинского снайпера
"Бахмут. Район "самолет". Работает группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетьмана Богдана Хмельницкого. С дистанции 960 метров был уничтожен россиянин", — лаконично описал ситуацию генерал.
Район "літачка" — это локация в Бахмуте, в которой находился самолет-памятник МиГ-17. Он считался символом города. Россияне уничтожили памятник, когда брали город штурмом.
Напомним, Вооруженные силы Украины взяли в плен понтонера чеченского батальона РФ Ноика Эдуарда Игоревича, проживавшего в Грозном. Он рассказал много интересного о своем "боевом" пути, который завершился пленом.