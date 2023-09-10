Сирський показав відео з ефективним знищенням окупантів під Бахмутом
Збройні сили України продовжують нищити окупантів в районі Бахмута. Іноді загарбники навіть не встигають зрозуміти, звідки прилетіла куля.
Відео зі знищенням ворожого солдата на далекій відстані виклав командуючий Сухопутними військами ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Відмінна робота українського снайпера
"Бахмут. Район "літачка". Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 960 метрів був знищений росіянин", — лаконічно описав ситуацію генерал.
Район "літачка" — це локація в Бахмуті, в якій був розташований літак-памятник МіГ-17. Він вважався символом міста. Росіяни знищили пам'ятник, коли брали місто штурмом.
Нагадуємо, Збройні сили України взяли в полон понтонера чеченського батальйону РФ Ноіка Едуарда Ігоровича, який мешкав у Грозному. Він розповів багато цікавого про свій "бойовий" шлях, який завершився полоном.