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Сирський показав відео з ефективним знищенням окупантів під Бахмутом

10 вересня 2023 14:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський показав відео з ефективним знищенням окупантів під Бахмутом
Командуючий сухопутними військами ЗСУ генерал Олександр Сирський. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України продовжують нищити окупантів в районі Бахмута. Іноді загарбники навіть не встигають зрозуміти, звідки прилетіла куля.

Відео зі знищенням ворожого солдата на далекій відстані виклав командуючий Сухопутними військами ЗСУ генерал Олександр Сирський

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"Бахмут. Район "літачка". Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 960 метрів був знищений росіянин", — лаконічно описав ситуацію генерал.

Район "літачка" — це локація в Бахмуті, в якій був розташований літак-памятник МіГ-17. Він вважався символом міста. Росіяни знищили пам'ятник, коли брали місто штурмом.

Нагадуємо, Збройні сили України взяли в полон понтонера чеченського батальйону РФ Ноіка Едуарда Ігоровича, який мешкав у Грозному. Він розповів багато цікавого про свій "бойовий" шлях, який завершився полоном.

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