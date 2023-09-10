Сирський показав відео з ефективним знищенням окупантів під Бахмутом

Командуючий сухопутними військами ЗСУ генерал Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Збройні сили України продовжують нищити окупантів в районі Бахмута. Іноді загарбники навіть не встигають зрозуміти, звідки прилетіла куля.

Відео зі знищенням ворожого солдата на далекій відстані виклав командуючий Сухопутними військами ЗСУ генерал Олександр Сирський.

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"Бахмут. Район "літачка". Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 960 метрів був знищений росіянин", — лаконічно описав ситуацію генерал.

Район "літачка" — це локація в Бахмуті, в якій був розташований літак-памятник МіГ-17. Він вважався символом міста. Росіяни знищили пам'ятник, коли брали місто штурмом.

Нагадуємо, Збройні сили України взяли в полон понтонера чеченського батальйону РФ Ноіка Едуарда Ігоровича, який мешкав у Грозному. Він розповів багато цікавого про свій "бойовий" шлях, який завершився полоном.