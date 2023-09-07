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Генерал Сирський показав відео допиту чергового російського полоненого

7 вересня 2023 18:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Генерал Сирський показав відео допиту чергового російського полоненого
Допит російського військовополоненого. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України взяли в полон понтонера чеченського батальйону РФ Ноіка Едуарда Ігоровича, який мешкав у Грозному. Він розповів багато цікавого про свій "бойовий" шлях, який завершився полоном.

Відео з допиту полоненого опублікував командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський.

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Полонений Ноік розповів, що минулого року він підписав контракт. Таким чином він хотів врятувати від мобілізації свого молодшого брата.

Ноік зазначив, що чимало людей в його батальйон потрапили з в’язниці. Медкомісію він не проходив.

Також полонений розповів про корупцію та безлад в підрозділі, наголосивши, що його самого саджали до ями через пияцтво.

Він повідомив також про неформальний розподіл в армії РФ на "алкороти" та "нарковзводи", а також штрафників і випадки купівлі самогону в місцевих.

Раніше ми повідомляли, снайперська пара 3-го окремого полку спеціального призначення розповіла про один з епізодів на Луганському напрямку. Разом з піхотним підрозділом без єдиного пострілу воїни взяли у полон 19 окупантів.

Нагадуємо, з початку роботи проєкту "Хочу жить" 24 тисячі росіян захотіли здатися в полон. В Україні є навіть такі російські військові, які по кілька разів потрапляли у полон. 

 

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