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Сырский показал отличную работу гранатометчиков на Луганском направлении

5 августа 2023 11:48
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский показал отличную работу гранатометчиков на Луганском направлении
Украинский гранатометчик готов выстрелить по врагу. Фото: Скриншот
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В сети появилось видео, на котором украинские гранатометчики ведут огонь по вражеским позициям. Бой произошел в Серебрянском лесу Луганской области.

Видео работы украинских бойцов опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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Генерал показал, как волынские бойцы отрабатывают из гранатометов по враждебным позициям в Серебрянском лесу Луганской области.

Как ранее сообщалось, украинские военные из 10 отдельно горно-штурмовой бригады успешно отбили атаку российских оккупантов. Для этого захватчики использовали четыре БМП и большое количество пехоты с поддержкой артиллерии.

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