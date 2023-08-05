Сырский показал отличную работу гранатометчиков на Луганском направлении
5 августа 2023 11:48
Украинский гранатометчик готов выстрелить по врагу. Фото: Скриншот
В сети появилось видео, на котором украинские гранатометчики ведут огонь по вражеским позициям. Бой произошел в Серебрянском лесу Луганской области.
Видео работы украинских бойцов опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Читайте также:
Где произошел бой
Генерал показал, как волынские бойцы отрабатывают из гранатометов по враждебным позициям в Серебрянском лесу Луганской области.
Как ранее сообщалось, украинские военные из 10 отдельно горно-штурмовой бригады успешно отбили атаку российских оккупантов. Для этого захватчики использовали четыре БМП и большое количество пехоты с поддержкой артиллерии.