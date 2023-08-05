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Сирський показав відмінну роботу гранатометників на Луганському напрямку

5 серпня 2023 11:48
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський показав відмінну роботу гранатометників на Луганському напрямку
Український гранатометник готовий вистрілити по ворогу. Фото: скриншот
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В мережі з'явилося відео, на якому українські гранатометники ведуть вогонь по ворожих позиціях. Бій відбувся у Серебрянському лісі на Луганщині.

Відео роботи українських бійців опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Де відбувся бій

Генерал показав, як волинські бійці відпрацьовують із гранатометів по ворожих позиціях у Серебрянському лісі на Луганщині.

Як раніше повідомлялося, українські військові з 10-тої окремо гірсько-штурмової бригади успішно відбили атаку російських окупантів. Для цього загарбники використовували чотири БМП та велику кількість піхоти з підтримкою артилерії.

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